Etiyopya, isyancılara silah taşıyan kargo uçağını düşürdüğünü ileri sürdü - Son Dakika
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Etiyopya, isyancılara silah taşıyan kargo uçağını düşürdüğünü ileri sürdü

24.08.2022 16:54
Etiyopya, isyancılara silah taşıyan kargo uçağını düşürdüğünü ileri sürdü

Etiyopya Hava Kuvvetleri, Sudan'dan ülke sınırlarına giren silah yüklü bir kargo uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Etiyopya Hava Kuvvetleri, Sudan'dan ülke sınırlarına giren silah yüklü bir kargo uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Etiyopya Savunma Kuvvetlerinden Tümgeneral Tesfaye Ayale, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) Sudan hava sahası üzerinden silah taşıyan bir kargo uçağının düşürüldüğünü belirtti.

Kargo uçağının tam olarak nerede vurulduğu ya da uçağın kim tarafından gönderildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan hem TPLF hem de Addis Ababa hükümeti barış müzakerelerine başlama hazırlığı yapılırken birbirini saldırı başlatmakla suçladı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.

Etiyopya hükümeti, müzakerelerde Afrika Birliğinin arabulucu olmasını isterken TPLF'nin ön şartlarına ilişkin açıklama yapmadı.

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Kaynak: AA

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