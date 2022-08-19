Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı - Son Dakika
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Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı

19.08.2022 14:38
Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı

Etiyopya Hava Yolları, Hartum'dan Addis Ababa'ya seyahat eden uçakta uyuyakalan ve uçağın geç inmesine yol açan pilotları açığa aldığını duyurdu.

Etiyopya Hava Yolları, Hartum'dan Addis Ababa'ya seyahat eden uçakta uyuyakalan ve uçağın geç inmesine yol açan pilotları açığa aldığını duyurdu.

Etiyopya Hava Yollarından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta sefer halinde olan ET343 sefer sayılı uçağın geçici olarak Addis Ababa Hava Trafik Kontrol birimiyle iletişiminin kesildiği ancak sonrasında güvenli iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili personelin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı, soruşturma sonucuna göre uygun eylemde bulunulacağı kaydedildi.

The Aviation Herald'ın haberine göre, Boeing 737-800 model uçağın iki pilotunun da uyuyakalması nedeniyle uçak 25 dakika geç inmişti.

Pilotların otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı - Son Dakika
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