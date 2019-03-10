Etiyopya Hava Yolları'na Ait Uçak Düştü
18 dakika önce
Etiyopya Havayolları, 149 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla, bir Boeing 737 uçaklarının Nairobi seferi esnasında düştüğünü duyurdu.
Etiyopya
Havayolları, 149 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla, bir Boeing 737
uçaklarının Nairobi
seferi esnasında düştüğünü duyurdu.
Yetkililer uçağın düşme sebebiyle ilgili henüz bir bilgi vermedi.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter
sevdiklerini kaybedenlere Etiyopya hükümeti ve halkı adına başsağlığı diledi.
Etiyopya başkentinde Addis Baba Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin bir kısmı iptal edilirken bir kısmının iptal edildiği duyuruldu. (Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:57 Kaynak: DHA
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