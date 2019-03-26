Son Dakika Haberleri: Etiyopya Hava Yolları'na "Yılın Afrika Şampiyonu" Ödülü

Etiyopya Hava Yolları'na "Yılın Afrika Şampiyonu" Ödülü

23 dakika önce

ADDİS Etiyopya'daki uçak kazasıyla gündeme gelen Etiyopya Hava Yolları, Afrika'nın en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü.

Etiyopya Hava Yolları'na
ADDİS Etiyopya'daki uçak kazasıyla gündeme gelen Etiyopya Hava Yolları, Afrika'nın en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü.

Ruanda Radyo ve Televizyon Ajansının (RBA) haberine göre, ülkenin başkenti Kigali'de devam eden Africa CEO Forumu'nda "Yılın Afrika Şampiyonu" ödülünü Etiyopya Hava Yolları aldı.

Şirket adına ödülü alan Etiyopya Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, geçirdikleri bu en zor zamanda aldıkları ödülün güvenoyu anlamı taşıdığını, bu yüzden Afrika'ya teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

Afrika'nın farklı ülkelerinden devlet başkanı, iş insanları ve yöneticilerin katıldığı forum, "Afrika'nın Davos'u" olarak adlandırılıyor.

Kıtanın en büyük hava yolu şirketi olarak bilinen Etiyopya Hava Yolları'na ait "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Etiyopya, Afrika, Güncel
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