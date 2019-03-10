Etiyopya Hava Yollarına Ait Yolcu Uçağı Düştü
18 dakika önce
Etiyopya Hava Yollarına ait 149 yolcu ve 8 mürettebat bulunan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.
Etiyopya
Hava Yollarına ait 149 yolcu ve 8 mürettebat bulunan Boeing 737
tipi yolcu uçağı düştü. Addis Ababa
'dan Kenya
'nın başkenti Nairobi
'ye giden Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü belirtildi. Kalkıştan kısa bir süre sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter
hesabından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. - ADDİS ABABA
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:57 Kaynak: İHA
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