Son Dakika Haberleri: Etiyopya Hava Yollarına Ait Yolcu Uçağı Düştü

Etiyopya Hava Yollarına Ait Yolcu Uçağı Düştü

18 dakika önce

Etiyopya Hava Yollarına ait 149 yolcu ve 8 mürettebat bulunan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.

Etiyopya Hava Yollarına Ait Yolcu Uçağı Düştü, System.String[]
Etiyopya Hava Yollarına ait 149 yolcu ve 8 mürettebat bulunan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.

Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü belirtildi. Kalkıştan kısa bir süre sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. - ADDİS ABABA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

Addis Ababa, Boeing 737, Etiyopya, 3. Sayfa
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