Etiyopya Havayolları, 149 Yolcu ve 8 Mürettebatın Bulunduğu Yolcu Uçağının Düştüğünü Duyurdu.
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IHAAW113420-ASA/10-03-2019- Etiyopya Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.
IHAAW113420-ASA/10-03-2019
- Etiyopya
Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu. 10.03.2019 11: 34: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:40 Kaynak: İHA
Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişilik Yolcu Uçağı Düştü
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