Son Dakika Haberleri: Etiyopya Havayolları, 149 Yolcu ve 8 Mürettebatın Bulunduğu Yolcu Uçağının Düştüğünü Duyurdu.

Etiyopya Havayolları, 149 Yolcu ve 8 Mürettebatın Bulunduğu Yolcu Uçağının Düştüğünü Duyurdu.

37 dakika önce

IHAAW113420-ASA/10-03-2019- Etiyopya Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

Etiyopya Havayolları, 149 Yolcu ve 8 Mürettebatın Bulunduğu Yolcu Uçağının Düştüğünü Duyurdu., System.String[]
IHAAW113420-ASA/10-03-2019

- Etiyopya Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu. 10.03.2019 11: 34: 20 TSI
NNNN - ADDİS ABABA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

Etiyopya, 3. Sayfa
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