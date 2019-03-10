Son Dakika Haberleri: Etiyopya Havayolları'nın 157 Kişiyi Taşıyan Yolcu Uçağı Düştü
BBC

Etiyopya Havayolları'nın 157 Kişiyi Taşıyan Yolcu Uçağı Düştü

27 dakika önce

Etiyopya Havayolları'na ait olan ve 157 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.

Etiyopya Havayolları'nın 157 Kişiyi Taşıyan Yolcu Uçağı Düştü, System.String[]
Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.

İçinde 149 yolcu ve sekiz mürettebatın bulunduğu uçak Addis Ababa- Nairobi seferini yapıyordu.

Başbakan Abiy Ahmed Twitter'dan attığı mesajda, "sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı" diledi.

Ayrıntılar geliyor...
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:49 

Addis Ababa, Boeing 737, Etiyopya, Dünya
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