Etiyopya Havayolları'nın 157 Kişiyi Taşıyan Yolcu Uçağı Düştü
27 dakika önce
Etiyopya Havayolları'na ait olan ve 157 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.
Etiyopya
Havayolları'na ait Boeing 737
tipi yolcu uçağı düştü.
İçinde 149 yolcu ve sekiz mürettebatın bulunduğu uçak Addis Ababa- Nairobi
seferini yapıyordu.
Başbakan Abiy Ahmed Twitter
'dan attığı mesajda, "sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı" diledi.
Ayrıntılar geliyor...
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:49
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