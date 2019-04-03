Son Dakika Haberleri: Etiyopya Havayolları Pilotlarının da Kazadan Önce Kılavuza Baktığı Ortaya Çıktı

Etiyopya Havayolları Pilotlarının da Kazadan Önce Kılavuza Baktığı Ortaya Çıktı

27 dakika önce

Etiyopya'da Mart ayında düşen 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının pilotlarının da Endonezya'da düşen uçağın pilotları gibi kazadan önce kılavuzu kullanarak uçağı kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

Etiyopya Havayolları Pilotlarının da Kazadan Önce Kılavuza Baktığı Ortaya Çıktı, System.String[]
Etiyopya'da Mart ayında düşen 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının pilotlarının da Endonezya'da düşen uçağın pilotları gibi kazadan önce kılavuzu kullanarak uçağı kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

Etiyopya'da Mart ayında düşen ve 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili araştırmalar devam ederken yeni bilgiler ortaya çıktı. Etiyopya Havayolları'na ait 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı pilotlarının Boeing'in acil durum prosedürlerini inceleyerek uçağı kurtarmaya çalıştıkları, ancak uçağın kontrolünü sağlayamadıkları belirtildi.

Etiyopya Havayolları'na ait 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. Ekim 2018'de ise Endonezya'da Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da düşen yolcu uçağının pilotlarının kazadan önce dakikalar boyunca uçağın kullanma kılavuzunu incelediği ortaya çıkmıştı.

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın beş ayda iki kez düşmesiyle yaşanan faciaların ardından Türkiye dahil bir çok ülke Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklara hava sahasını kapatmıştı. - ADDİS ABABA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:58 Kaynak: İHA

Boeing, Etiyopya, 3. Sayfa
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