Son Dakika Haberleri: Etiyopya Havayolları Uçağı Düştü: 157 Kişi Vardı

Etiyopya Havayolları Uçağı Düştü: 157 Kişi Vardı

25 dakika önce

Etiyopya Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu(İHA)

Etiyopya Havayolları Uçağı Düştü: 157 Kişi Vardı, System.String[]
Etiyopya Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Etiyopya, Güncel
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