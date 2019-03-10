Etiyopya Havayolları Uçağı Düştü: 157 Kişi Vardı
25 dakika önce
Etiyopya Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu(İHA)
Etiyopya
Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:51 Kaynak: İHA
Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişilik Yolcu Uçağı Düştü
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