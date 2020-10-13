Etiyopya Havayollarının kısmi olarak özelleştirilmesi planı iptal edildi - Son Dakika

Etiyopya Havayollarının kısmi olarak özelleştirilmesi planı iptal edildi

13.10.2020 19:27
Etiyopya Havayollarının kısmi olarak özelleştirilmesi planı iptal edildi, System.String[]

Afrika'nın en büyük haya yolu şirketi olan Etiyopya Havayollarının kısmi olarak özelleştirilmesi planı iptal edildi.

Afrika'nın en büyük haya yolu şirketi olan Etiyopya Havayollarının kısmi olarak özelleştirilmesi planı iptal edildi.

Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kısmi özelleştirmenin iptali kararının, şirketin küresel ölçekte edindiği ün ve artan karlılığıyla ilgili olduğunu savundu.

Shide, telekomünikasyon, lojistik ve şeker sanayisindeki özelleştirme planlarının ise devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Doğu Afrika ülkesi, 2018'de yaşanan iktidar değişiminin ardından özelleştirme çalışmalarını hızlandırmıştı.

Maliye Bakanı, Etiyopya, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Etiyopya Havayollarının kısmi olarak özelleştirilmesi planı iptal edildi - Son Dakika Ekonomi

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