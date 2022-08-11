Etiyopya, Hedasi Barajı'nda ikinci türbinde de elektrik üretimine başladı

Etiyopya, Hedasi Barajı'nda ikinci türbinde de elektrik üretimine başlayarak üretim kapasitesini 540 megavata çıkardı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Hedasi Barajı'nda yeni türbinin devreye alınması dolayısıyla düzenlenen törene, Başbakan Abiy Ahmed ve Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde katıldı.

Barajda bugün devreye alınan 9'uncu ünitenin 270 megavat elektrik üreteceği aktarıldı. Şubat ayında devreye alınan 10'uncu ünite 270 megavat üretim kapasitesine sahipti. Böylelikle barajın üretim kapasitesi 540 megavata ulaştı.

Etiyopya, barajın üzerine inşa edildiği Nil Nehri'ndeki aşağı havza ülkeleri Sudan ve Mısır'ın itirazlarına rağmen bu yıl üçüncü dolum sürecini başlattı.

Baraj tamamlandığında toplam kapasitesinin 6 bin 450 megavata çıkması bekleniyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.