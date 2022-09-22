Raporda, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunularak, bölgede olup biten çatışmalara kayıtsız kalınmaması ve ateşkes için harekete geçilmesi çağrısı yapılmıştı.

Söz konusu iddiaların, insanlığa karşı suç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Etiyopya hükümetinin insani yardımı savaş aracı olarak kullandığına dair herhangi bir kanıtın olmadığının altını çizildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Etiyopya, BM'nin ülkede savaş suçu işlendiğine dair iddialarını reddetti - Son Dakika

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