Etiyopya: TPLF güçlerini vuracağız - Son Dakika
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Etiyopya: TPLF güçlerini vuracağız

26.08.2022 15:14
Etiyopya: TPLF güçlerini vuracağız

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerini vuracağını duyurdu.

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerini vuracağını duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, barış kapısı bugüne dek açık tutulmasına rağmen TPLF'nin saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, federal hükümetin şartsız müzakere etme hakkını saklı tutarak TPLF'nin askeri noktalarını vurmaya başlayacağı kaydedildi.

Hükümet, Tigray eyaletinde yaşayanların TPLF'nin askeri üslerinden uzak durmalarını istedi.

Öte yandan, Tigray televizyonu, Etiyopya ordusunun Mekelle şehrinde hava saldırı yaptığını aktardı.

Hem TPLF hem de Addis Ababa hükümeti, barış müzakerelerine başlama hazırlığı yapılırken birbirini saldırı başlatmakla suçlamıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.

Etiyopya hükümeti, müzakerelerde Afrika Birliği'nin arabulucu olmasını isterken TPLF'nin ön şartlarına ilişkin açıklama yapmadı.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

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