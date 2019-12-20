Etiyopya ilk uydusunu fırlattı - Son Dakika
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Etiyopya ilk uydusunu fırlattı

6 saat önce

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yerli ve Çinli mühendislerce üretilen ilk gözlem uydusunu uzaya fırlattı.

Etiyopya ilk uydusunu fırlattı, System.String[]

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yerli ve Çinli mühendislerce üretilen ilk gözlem uydusunu uzaya fırlattı.

Etiyopya devlet televizyonu ETV'nin yayınladığı görüntülerde, ETRSS-1 isimli uzaktan algılama uydusunun Çin'den uzaya fırlatıldığı görüldü.

Uydu adına açılan Twitter hesabında projede yer alan 5'i kadın 21 genç mühendisin fotoğraflarına yer verildi.

Yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki uydu, başkent Addis Ababa'ya kurulan Entoto Gözlemevi'nden bir grup mühendis tarafından kontrol edilecek.

Uzay Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü Dr. Solomon Belay, daha önce uydu sayesinde yaklaşık 12 milyon dolarlık yıllık görüntü maliyetinin ortadan kalkacağını açıklamıştı.

Gelirinin büyük bölümünü tarım ve hayvancılıktan kazanan ülke, son yıllarda karşılaştığı küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltmak için de uyduya ihtiyaç duyuyor.

Sahra Altı Afrika'da Gana, Nijerya, Güney Afrika ve Ruanda gibi az sayıda ülkenin uzayda uydusu bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Twitter, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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