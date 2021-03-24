Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu: Eritre kuvvetleri Tigray'da 100'den fazla sivili katletti - Son Dakika

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), Tigray'daki isyancılara karşı yapılan askeri operasyonda Etiyopya ordusuna destek olan Eritre güçlerinin 100'den fazla sivili öldürdüğünü açıkladı.

Ülke meclisine bağlı EHRC, yayımladığı raporda, 28-29 Kasım 2020'de tarihi Aksum şehrinde yaşanan insan hakları ihlallerinin savaş suçu sayılabileceğini ifade etti.

Görgü şahitleriyle yapılan mülakatlara dayanarak hazırlanan raporda, Eritre güçlerinin ev ev dolaşarak ve toplu şekilde 100'den fazla sivili katlettiği belirtildi.

Öldürülen kişilerinin cesetlerinin günlerce sokaklarda kaldığı ve hayvanlar tarafından parçalandığı aktarılan raporda, ayrıca eyaletteki hava saldırılarında sivillerin de öldüğü kaydedildi.

Daha önce Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (Human Rights Watch) hazırladığı raporlarla benzerlik taşıyan araştırma, Başbakan Abiy Ahmed'in dün, operasyona Eritre kuvvetlerinin de katıldığını itiraf etmesi sonrası geldi.

Eritre ve Etiyopya hükümeti aylarca operasyona Eritre kuvvetlerinin katıldığını inkar etmiş ancak geçen haftalarda bazı yerel yöneticiler Erite kuvvetlerinin bölgede olduğunu itiraf etmişti.

Yerinden edilenler 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçleri elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.