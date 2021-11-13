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Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu: TPLF'nin yaptıkları savaş suçu teşkil edebilir - Son Dakika

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu: TPLF'nin yaptıkları savaş suçu teşkil edebilir

13.11.2021 12:44
Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu: TPLF'nin yaptıkları savaş suçu teşkil edebilir

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) Amhara'da sivilleri kasten öldürüp evlerini kullandığını belirterek bunun savaş suçu sayılabileceğini açıkladı.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) Amhara'da sivilleri kasten öldürüp evlerini kullandığını belirterek bunun savaş suçu sayılabileceğini açıkladı.

Etiyopya meclisine bağlı EHRC, Güney Gondar ve Kuzey Wollo'da yaşananlara ilişkin görgü şahitlerine ve mağdurlara dayanarak hazırladığı raporda, TPLF ve Etiyopya ordusu arasında çıkan çatışmalarda en az 184 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Raporda, TPLF güçlerinin kasaba ve kırsal alanlarda çok sayıda sivili kasten öldürdüğü, sistematik yağmalama yaptığı, kamusal ve özel mülke zarar verdiği kaydedildi.

TPLF'nin bunun yanı sıra sivillerin yaşadığı bölgelere ağır silahlar yerleştirerek buradan ateş açtığına vurgu yapılan raporda, tüm bu eylemlerin uluslararası hukukta savaş suçu teşkil edebileceği aktarıldı.

TPLF'nin saldırılarına karşılık veren Etiyopya ordusunun da sivillerin ölmesine yol açtığı hatırlatılan raporda, tarafların artık sivillerin zarar görmesini durdurması gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca, Amhara ve Afar'daki başka bölgelerde cinsel saldırı iddialarına ilişkin ayrı soruşturmalar başlatılması gerektiğine işaret edildi.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu: TPLF'nin yaptıkları savaş suçu teşkil edebilir - Son Dakika


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