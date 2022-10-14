Etiyopya, İrlanda'ya düşmanca tavırlarına son verme çağrısı yaptı

Etiyopya hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) üyeliğini kullanarak "Etiyopya'nın egemenliğini tehdit eden eylemlerde bulunan" İrlanda'ya, düşmanca tavrına son verme çağrısı yaptı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İrlanda'nın ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermeye çalıştığı belirtilerek, bunu hem BMGK'de hem de Avrupa Birliği nezdinde sürdürdüğü ifade edildi.

İrlanda'nın isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) cesaretlendirdiği kaydedilen açıklamada, İrlanda hükümetine Etiyopya'ya karşı daha fazla düşmanca tavır sergilemekten kaçınması çağrısı yapıldı.

Etiyopya, geçen yılın sonunda İrlanda'nın 4 diplomatını gerekçe göstermeden sınır dışı etmişti.

Etiyopya ile TPLF arasında Afrika Birliği (AfB) ara buluculuğunda geçen hafta yapılması planlanan barış müzakereleri ertelenmişti. Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini kabul etmişti.

Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.