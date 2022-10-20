Etiyopya'da yaklaşık iki yıldır süren iç çatışmanın sonlandırılması için tarafların ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.

Hüseyin, Afrika Birliği (AfB) ara buluculuğunda 24 Ekim'de Güney Afrika 'da yapılması planlanan barış görüşmeleri için masaya oturacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Etiyopya, isyancı TPLF ile barış görüşmeleri için masaya oturuyor - Son Dakika

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