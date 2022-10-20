Etiyopya, isyancı TPLF ile barış görüşmeleri için masaya oturuyor - Son Dakika
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Etiyopya, isyancı TPLF ile barış görüşmeleri için masaya oturuyor

20.10.2022 14:50
Etiyopya, isyancı TPLF ile barış görüşmeleri için masaya oturuyor

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile 24 Ekim'de yapılması planlanan barış görüşmelerine katılacağını duyurdu.

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile 24 Ekim'de yapılması planlanan barış görüşmelerine katılacağını duyurdu.

Başbakan Abiy Ahmed'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Rıdvan Hüseyin, basına yaptığı açıklamada, TPLF ile barış görüşmelerinin, 24 Ekim'de düzenlenmesini planladıkları bilgisini paylaştı.

Hüseyin, Afrika Birliği (AfB) ara buluculuğunda 24 Ekim'de Güney Afrika'da yapılması planlanan barış görüşmeleri için masaya oturacaklarını duyurdu.

Etiyopya'da yaklaşık iki yıldır süren iç çatışmanın sonlandırılması için tarafların ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.

Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın ara bulucu olacağı görüşmeler, lojistik nedenlerden ötürü yapılamamıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Kaynak: AA
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