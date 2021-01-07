Etiyopya, isyancıTigray Halk Kurtuluş Cephesinin 9 üst düzey ismini yakaladı, 4 kişiyi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Etiyopya, isyancıTigray Halk Kurtuluş Cephesinin 9 üst düzey ismini yakaladı, 4 kişiyi etkisiz hale getirdi

07.01.2021 23:25
Etiyopya, isyancıTigray Halk Kurtuluş Cephesinin 9 üst düzey ismini yakaladı, 4 kişiyi etkisiz hale getirdi, System.String[]

Etiyopya ordusu, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) üst düzey 9 ismini gözaltına aldığını, 4 kişiyi de etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Etiyopya ordusu, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) üst düzey 9 ismini gözaltına aldığını, 4 kişiyi de etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Tuğgeneral Tesfaye Aylew, FANA televizyonuna yaptığı açıklamada, eski Tigray Ticaret Bakanı Gebremedhin Tewolde, eski Tigray Ulaştırma Bakanı Woldegiorgis Desta ve Etiyopya'nın eski Sudan Büyükelçisi Abadi Zemo'nun da aralarında olduğu 9 ismin yakalandığını belirtti.

Aylew, 4 üst düzey ismin de öldürüldüğünü, bunlar arasında TPLF sözcülerinden Sekoture Getachew ve devlet televizyonu ETV'nin eski genel direktörü Zeray Asgedom'un da olduğunu açıkladı.

Operasyon, ordu, yerel güvenlik güçleri ve bölgeye atanan geçici Tigray hükümetiyle iş birliği halinde yapıldı.

Bölgede süren çatışmalardan ötürü 60 binden fazla Etiyopyalı komşu Sudan'a göç etmek zorunda kaldı.

Çatışmalar 2 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Etiyopya, Ticaret, Sudan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya, isyancıTigray Halk Kurtuluş Cephesinin 9 üst düzey ismini yakaladı, 4 kişiyi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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