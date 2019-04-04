Son Dakika Haberleri: Etiyopya kazasının nedeni belli oldu

Etiyopya kazasının nedeni belli oldu

2 saat önce

Etiyopya Ulaştırma Bakanı, kontrolün kaybedilmesi sonrasında uçağın burnunun yere döndüğünü, çakılmaya başladığını ve pilotların tekrar kontrolü ele alamadığını belirtti.

Etiyopya kazasının nedeni belli oldu, System.String[]
Etiyopya Ulaştırma Bakanı, kontrolün kaybedilmesi sonrasında uçağın burnunun yere döndüğünü, çakılmaya başladığını ve pilotların tekrar kontrolü ele alamadığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:14 

Mehmet Cahit Turhan, Etiyopya, Ekonomi
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