Etiyopya kazasının nedeni belli oldu
2 saat önce
Etiyopya Ulaştırma Bakanı, kontrolün kaybedilmesi sonrasında uçağın burnunun yere döndüğünü, çakılmaya başladığını ve pilotların tekrar kontrolü ele alamadığını belirtti.
Etiyopya Ulaştırma Bakanı
, kontrolün kaybedilmesi sonrasında uçağın burnunun yere döndüğünü, çakılmaya başladığını ve pilotların tekrar kontrolü ele alamadığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:14
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