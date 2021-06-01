Etiyopya kökenli ABD vatandaşları, Etiyopya'da ABD'yi protesto etti - Son Dakika

ADDİS Etiyopya kökenli ABD vatandaşları, ABD'nin ülke siyasetine müdahale ettiğini savunarak Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da protesto gösterisi düzenledi.

ABD'nin Addis Ababa Büyükelçiliği önünde toplanan grup, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin haksız yere Etiyopya'ya baskı uyguladığını açıkladı.

ABD'nin California eyaletinde yaşayan ve gösteriye katılan Mesfin Hailu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etiyopya yönetimi, ülkenin egemenliğini ve hukukun üstünlüğünü savunma hakkına sahiptir." dedi.

Hailu, ABD yönetimine, Etiyopya'daki demokratik geçişi destekleme çağrısı yaptı.

Etiyopya kökenli bir diğer Amerikan vatandaşı Genet Kifetew de Biden yönetiminin Etiyopya'ya yönelik baskısının ülkeyi geri götürebileceğine dikkati çekerek "Bunu yapmaları için onlara izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Göstericileri temsilen bir heyet de ABD Büyükelçiliğine bir mektup sunarak ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonun haklılığını anlattı.

Etiyopya'da binlerce kişi, ABD'nin ülke siyasetine müdahale ettiğini savunarak pazar günü başkent Addis Ababa'daki stadyum çevresinde protesto gösterisi düzenlemiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını taşımışlardı.

ABD yönetimi, 24 Mayıs'ta isyancılara yönelik askeri operasyonun yürütüldüğü Tigray eyaletinde yaşanan kriz ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Etiyopyalı ve Eritreli bazı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması getirmişti.