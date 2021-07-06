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Etiyopya, Mısır'a Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecinin başladığını resmen iletti - Son Dakika

Etiyopya, Mısır'a Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecinin başladığını resmen iletti

06.07.2021 02:54
Etiyopya, Mısır'a Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecinin başladığını resmen iletti, System.String[]

Mısır, Etiyopya'nın kendisine Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecine başladığını resmen ilettiğini açıkladı.

Mısır, Etiyopya'nın kendisine Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecine başladığını resmen ilettiğini açıkladı.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Muhammed Abdulati, Etiyopyalı Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele'den ülkesinin Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecini başlattığını belirten resmi bir mektup aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakan Abdulati'nin ise Etiyopyalı mevkidaşına cevaben gönderdiği mektupta, Kahire'nin bu "tek taraflı adımı" reddettiğini vurguladığı ve bunun bölgesel ve uluslararası alandaki yansımaları konusunda uyardığı belirtildi.

Etiyopya'yı Hedasi Barajı'nı ikinci kez doldurulması işlemine karşı uyaran Abdulati, mektubunda, bunun İlkeler Beyannamesi Anlaşması yükümlülüklerinin açık ve ciddi ihlali olacağını kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 22 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında, "Kapsamlı bir anlaşma olmaksızın Hedasi Barajı ikinci kez doldurulursa, bu husus İlkeler Beyannamesi Anlaşması'na göre yükümlülüklerin ihlali olarak değerlendirilecek, Etiyopya'nın uluslararası hukuktan sapma aşamasına girdiği kabul edilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Barajda ilk dolum işlemi tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Nil Nehri, Etiyopya, Enerji, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya, Mısır'a Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecinin başladığını resmen iletti - Son Dakika


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