Etiyopya, Mısır ile krize yol açan baraj için halktan bağış istedi - Son Dakika

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Mısır ile krize yol açan Hedasi Barajı'nın inşası için halka destek çağrısında bulundu.

Barajın Nisan 2011'de başlayan inşasının 9. yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Ahmed, 5 milyar dolarlık yapının Etiyopyalılar için "canlarından sonra en kıymetli şey" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Barajda temmuz ayında su tutulmaya başlanacağını belirten Ahmed, halktan tahvil satın alarak veya cep telefonlarından bağışta bulunarak projenin tamamlanmasına katkıda bulunmalarını istedi.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajın, gelecek yıl elektrik üretmeye başlaması bekleniyor.