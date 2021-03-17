Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın yüzde 79'u tamamlandı - Son Dakika

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, Mavi Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi Barajı'nın yüzde 79'unun tamamlandığını belirtti.

Bekele, baraj inşasının başlamasının 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyumda, barajın ikinci kez bir sonraki yağmur döneminde doldurulacağını aktardı.

Şimdiye kadar inşanın yüzde 79'unun tamamlandığını kaydeden Bekele, "İkinci dolum süreci ne pahasına olursa olsun ertelenmeyecek." ifadesini kullandı.

FANA televizyonunun aktardığına göre, aynı toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ise baraj projesinin ülkenin egemenliğini koruma meselesini olduğunu söyledi.

Etiyopya, yeni ara bulucu talebini reddetti

Mısır ve Sudanlı liderler, Etiyopya'nın barajla ilgili tek taraflı herhangi bir adımını reddettiklerini belirterek, kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için ikili, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirme konusunda anlaşmıştı.

Mısır, Sudan'ın, krizin çözümü için Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması önerisine destek vermişti.

Etiyopya hükümeti ise Nil Nehri ile ilgili soruna uluslararası alandan müdahale edilmesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Baraj krizi 10 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.