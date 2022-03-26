Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor - Son Dakika
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Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

26.03.2022 16:08
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Devlet Bakanı Selamawit Kassa, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki insani kriz ile ilgili bilgi verdi.

Hükümet güçleriyle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki savaşın etkilerinin devam ettiğini belirten Kassa, sadece Amhara eyaletinde 11 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kassa, çatışmalar nedeniyle Amhara'da 1,4 milyon, Afar'da ise 1,3 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini paylaştı.

Etiyopya'daki kuraklığın etkilerine de değinen Kassa, kuraklığın özellikle Oromiya ve Somali bölgelerini etkisi altına aldığını kaydetti.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için dün tek taraflı ateşkes ilan etti.

Etiyopya'da ordu ve isyancı TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı.

Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

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Etiyopya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor - Son Dakika


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