Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Barkessa'dan Türk firmalara yatırım daveti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Barkessa'dan Türk firmalara yatırım daveti - Son Dakika Ekonomi

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Barkessa'dan Türk firmalara yatırım daveti

6 saat önce

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, Türk firmalarını ülkesinde yatırım yapmaya davet etti.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Barkessa'dan Türk firmalara yatırım daveti, System.String[]

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, Türk firmalarını ülkesinde yatırım yapmaya davet etti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (MTSO) yapılan açıklamaya göre, Barkessa, Etiyopya Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde oda binasında düzenlenen "Etiyopya Ülke Tanıtım Toplantısı" programına katıldı.

Barkessa, programdaki konuşmasında, Türkiye ve Etiyopya arasında güçlü bir tarihi geçmiş olduğunu belirtti.

İki ülke arasında temasların güçlü şekilde devam ettiğini aktaran Barkessa, "Kuvvetli ilişkilerimiz ve ülkemizde Türk yatırımcılar bulunmasına rağmen ekonomilerimizin daha da gelişmesi noktasında ilerleme kaydetmek zorundayız. Türk firmalarının ülkemize gelerek farklı sektörlerde yatırım yapmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır da iki ülkenin ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını, tarihi, politik ve ekonomik ilişkilerinin güçlü olduğunu kaydetti.

Son dönemlerde iki ülke arasındaki ekonomik temasların arttığına işaret eden Çakır, "2000 yılında yaklaşık 7 milyon dolar olan iki ülke arası ticari ilişki 2019 yılı sonunda 405 milyon dolara ulaşmıştır. 2003 yılında Etiyopya'da yatırım yapan yalnızca bir Türk firması bulunurken bu rakam 2018'de yaklaşık 200 Türk firmasına yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Etiyopya, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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