Etiyopya'nın başkentinde 4 Kasım'dan bu yana TPLF'yle ilişkili 800 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Etiyopya'nın başkentinde 4 Kasım'dan bu yana TPLF'yle ilişkili 800 kişi gözaltına alındı

23.11.2020 20:49
Etiyopya'nın başkentinde 4 Kasım'dan bu yana TPLF'yle ilişkili 800 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Etiyopya'da, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine yönelik başlatılan operasyonlarda yaklaşık 3 haftada başkent Addis Ababa'da kargaşa çıkarmayı planlamakla suçlanan yaklaşık 800 kişi gözaltına alındı.

Etiyopya'da, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine yönelik başlatılan operasyonlarda yaklaşık 3 haftada başkent Addis Ababa'da kargaşa çıkarmayı planlamakla suçlanan yaklaşık 800 kişi gözaltına alındı.

Addis Ababa Polis Komisyonu yaptığı açıklamada, operasyonun başladığı 4 Kasım'dan bu yana TPLF'yle bağlantılı olan ve terör saldırısı planlayan yaklaşık 800 kişinin yakalandığını belirtti.

Açıklamada, operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve belgenin yanı sıra güvenlik güçlerince kullanılan yüzlerce üniformanın da ele geçirildiği ifade edildi.

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, tarafların talep etmesi halinde esir ve tutuklu takasına öncülük etmek için hazır oldukları açıklaması yaptı.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

Addis Ababa, Etiyopya, Polis, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın başkentinde 4 Kasım'dan bu yana TPLF'yle ilişkili 800 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi Biden'ın ilk bakanı netleşti! Antony Blinken dışişleri bakanı olacak Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın, hastaneye kaldırıldı Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada
G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı         
20:32
İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti         
20:17
Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi         
19:56
Bülent Arınç'tan Bülent Arınç'tan "AK Parti'den istifa edecek misiniz?" sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim?         
19:36
Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü         
18:59
Türk Telekom'da önce kırmızı kart, sonra gol! Eşitlik bozuldu Türk Telekom'da önce kırmızı kart, sonra gol! Eşitlik bozuldu         
18:29
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar         
16:53
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 21:00:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'nın başkentinde 4 Kasım'dan bu yana TPLF'yle ilişkili 800 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei