Son Dakika Haberleri: Etiyopya'nın başkentinde motosiklet yasaklandı
Son Dakika Güncel Haber

Etiyopya'nın başkentinde motosiklet yasaklandı

1 saat önce

ADDİS Etiyopya, başkent Addis Ababa'da artan suç ve hırsızlık olayları nedeniyle motosiklet kullanımına yasak getirdi.

Etiyopya'nın başkentinde motosiklet yasaklandı, System.String[]
ADDİS Etiyopya, başkent Addis Ababa'da artan suç ve hırsızlık olayları nedeniyle motosiklet kullanımına yasak getirdi.

Addis Ababa Şehir Yönetimi Başkan Yardımcısı Takele Uma, şehirdeki misyon temsilcilikleri ve posta hizmetleri dışında tüm motosiklet kullanımına temmuz başından itibaren yasak getirildiğini açıkladı.
Uma, kararın motosiklet kullanıcılarının işlediği suçların önüne geçmek için alındığını kaydetti.
Etiyopya geçen hafta sınavlarda soru çalınmasının önüne geçmek için ülke genelinde internet bağlantısını kesmişti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Addis Ababa, Etiyopya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM Kaşıkçı raporunu açıkladı: Kaşıkçı'nın yargısız infazından Suudiler sorumlu Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak Memur emeklilerine çifte zam göründü! En az 165 lira zam alacaklar 15 kişiyle girdiği çömlek üretiminde 12 ülkeye ihracat yapar hale geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:35:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya'nın başkentinde motosiklet yasaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]