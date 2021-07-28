Etiyopya'nın batısındaki çatışmalar nedeniyle 3 bin kişi Sudan'a sığındı - Son Dakika

Etiyopya'nın batısındaki silahlı çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletine geçiş yaptı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, pazartesi akşamından bu yana silahlı çatışmalardan kaçan, Etiyopya'nın batısındaki Kumant kabilesi mensubu yaklaşık 3 bin kişi, Gadarif eyaletinde geçici barınma merkezine yerleştirildi.

Haberde bu rakamın Etiyopya ordusu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasındaki çatışmaların başlamasının ardından Kasım 2020'deki ilk sığınmacı göçünden bu yana bir günde gerçekleşen en büyük sığınmacı akını olduğu kaydedildi.

Batıdaki Benishangul-Gumuz bölgesinde Aralık 2020'de yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği etnik çatışmalar yaşanmış, ayrıca Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, nisan ayında da silahlı bir grubun bölgedeki bir ilçenin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Sudan Mülteciler Komiserliği, 13 Temmuz'daki açıklamasında Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısının 78 bine yükseldiğini bildirmişti.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en yoğun şekilde sırtlanan ülkelerden Sudan'da, çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.