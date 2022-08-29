Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Aemro: "TPLF ile savaşa girmeyeceğiz" - Son Dakika
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Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Aemro: "TPLF ile savaşa girmeyeceğiz"

29.08.2022 19:26
Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Aemro: "TPLF ile savaşa girmeyeceğiz"

Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro, merkezi hükümetin ateşkese bağlı kalacağını ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yeni bir savaş başlatmayacağını duyurdu.

Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro, merkezi hükümetin ateşkese bağlı kalacağını ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yeni bir savaş başlatmayacağını duyurdu.

Büyükelçi Aemro, Sudan'ın başkenti Hartum'daki büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında, "Etiyopya hükümeti martta tek taraflı bir ateşkes ilan etti ve biz buna bağlıyız. Tigray'da yeni bir savaş turuna girmeyeceğiz." dedi.

Aemro, Etiyopya hükümetinin ülkenin tüm bölgelerinde güvenliği sağlamak için çalışacağını belirtti.

Etiyopya Büyükelçisi Aemro, TPLF'yi Amhara ve Afar bölgelerinde ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.

Etiyopya hükümeti, müzakerelerde Afrika Birliğinin arabulucu olmasını isterken TPLF'nin ön şartlarına ilişkin açıklama yapmadı.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Aemro: 'TPLF ile savaşa girmeyeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Aemro: "TPLF ile savaşa girmeyeceğiz" - Son Dakika
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