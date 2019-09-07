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Etiyopya'nın "işkence üssü" halkın ziyaretine açıldı - ADDİS

44 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Halkın ziyaretine açılan Maekelawi hapishanesi Hapishaneyi gezen Etiyopyalılar Maekelawi hapishanesinde 6 ay kalan Şemsu Muhammed ile röportaj Adalet Bakanı Birhanu Tsegaye'nin basına açıklamaları Etiyopya'nın işkence ve insan hakları ihlalleriyle özdeşleşen ve geçen yıl...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Halkın ziyaretine açılan Maekelawi hapishanesi

Hapishaneyi gezen Etiyopyalılar

Maekelawi hapishanesinde 6 ay kalan Şemsu Muhammed ile röportaj

Adalet Bakanı Birhanu Tsegaye'nin basına açıklamaları

Etiyopya'nın işkence ve insan hakları ihlalleriyle özdeşleşen ve geçen yıl kapatılan hapishanesi Maekelawi 4 günlüğüne halkın ziyaretine açıldı.

Başkent Addis Ababa'daki tek ve iki katlı yan yana koğuş ve hücrelerden oluşan Maekelawi hapishanesinin açılışına eski mahkumların yanı sıra Adalet Bakanı Birhanu Tsegaye ve Etiyopya Yüksek Mahkemesi Başkanı Meaza Ashefani de katıldı.

Etiyopya Yüksek Mahkemesi Başkanı Ashenafi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan acıların unutulmaması için hapishaneyi dönüştürme kararı aldıklarını kaydederek, "Artık ülkemiz adaletin hakim olduğu yeni bir döneme doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

"Kapı çalındığında çok korkuyorduk"

Komünist Derg rejimi sırasında 6 ay hapishanede kalan Şemsu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiye dair hatırladığı tek şeyin "acı" olduğunu söyledi.

Bu günleri gördüğüne inanamadığını belirten Muhammed, "Geceleri kapı çalındığında çok korkuyorduk çünkü bu birisinin öldürülmeye yahut işkenceye götürüldüğü anlamına geliyordu. Sabah kalktığımızda kim eksik diye hep birbirimize bakardık." diye konuştu.

Şemsi Tebrizi, Etiyopya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:49 Kaynak: AA
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