Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Gebremichael, Hedasi Barajı ile ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika

Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Gebremichael, Hedasi Barajı ile ilgili konuştu Açıklaması

14.04.2021 14:51
Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Gebremichael, Hedasi Barajı ile ilgili konuştu Açıklaması, System.String[]

Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Wondimu Gezahegn Gebremichael, ülkesinin büyük oranda yapımını tamamladığı Hedasi Barajı olarak da bilinen "Büyük Etiyopya Rönesans Barajı"yla ilgili, "Bizim amacımız suyu kontrol etmek ya da tüketmek değil, tek amacımız elektrik üretmek.

Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Wondimu Gezahegn Gebremichael, ülkesinin büyük oranda yapımını tamamladığı Hedasi Barajı olarak da bilinen "Büyük Etiyopya Rönesans Barajı"yla ilgili, "Bizim amacımız suyu kontrol etmek ya da tüketmek değil, tek amacımız elektrik üretmek. Hala 65 milyon insanın elektriği yok. Biz bu barajı elektriğe erişimi olmayan 65 milyon insan için istiyoruz." dedi.

Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Gebremichael, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisini ziyaret etti. Burada AA İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun ile görüşen Gebremichael, yürüttükleri çalışmaları anlattı. Coşkun da AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla ilgili Gebremichael'e bilgi verdi.

Gebremichael, ziyarette yaptığı açıklamada, İstanbul'da başkonsolosluklarını 3 yıl önce açtıklarını, iki ülke arasında güçlü bir bağ olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman Etiyopya'nın yanında olduğunu belirten Başkonsolos Gebremichael, "Türkiye ile güçlü bir bağımız var." dedi.

Ülkesince Nil Nehri üzerinde yapımı devam eden Büyük Etiyopya Rönesans Barajı hakkında bilgi veren Gebremichael, geçen yıl barajın ilk dolum aşamasının gerçekleştiğini aktardı.

Barajın yapımına Nil Nehri'nin üzerinden geçtiği Sudan ve Mısır'ın karşı çıktığını dile getiren Gebremichael, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sudan ve Mısır'ın nehir üzerinde barajı bulunuyor. Bizim amacımız suyu kontrol etmek ya da tüketmek değil, tek amacımız elektrik üretmek. Hala 65 milyon insanın elektriği yok. Biz bu barajı elektriğe erişimi olmayan 65 milyon insan için istiyoruz. Bu barajın, aşağıda kalan ülkelere hiçbir zararı yok. Ayrıca baraj yapımından sonra iş gücü ve sanayileşme büyük oranda artacak, milyonlarca insanı da fakirlikten kurtarmış olacağız. Barajın kimseye zararı yok üstelik birçok kişiye faydası olacak."

Geçen yıl su tutulmaya başlanan barajda 4,9 milyar metreküp dolum gerçekleştiğini aktaran Gebremichael, bu sene de 13,5 milyar metreküp su doldurmayı hedeflediklerini ve yine bunu yağmur sezonuna denk getireceklerini söyledi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki sorunlardan da söz eden Gebremichael, "Tigray bölgesi ayrı bir yönetime sahip. Etiyopya'daki federal yönetim sistemi, etnik kökene dayanıyor. Etiyopya hükümeti için zorluk yaratan bir konu. Tigray'da federal hükümeti yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, son 30 yıldır yönetimdeydi. Bu sistem bütün yönetim şeklini altüst etti. Kendi çıkarları için insanları bölme politikasını izlediler. Etiyopya halkını oldukça sömürdüler ve onlara karşı çıkıldığında insanları öldürdüler, işkence ettiler. İnsan haklarını ihlal ettiler" diye konuştu.

Başbakan Abiy Ahmed Ali'nin reform başlattığını kaydeden Gebremichael, hukuk ve siyasi yönetimde reformların devam ettiğini söyledi. Hükümetin Tigray bölgesine operasyon yaptığını ifade eden Gebremichael, Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden birçok kişinin tutuklandığını aktardı.

Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Wondimu Gezahegn Gebremichael, ziyaretin ardından Coşkun'a, Etiyopya'nın geleneksel desenlerinin bulunduğu bir tabak ve Etiyopya kahvesi hediye etti.

Cemal Coşkun da 2020'de Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı AA almanağını, Gebremichael'e takdim etti.

Cemal Coşkun, Rönesans, İstanbul, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Gebremichael, Hedasi Barajı ile ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: "Böylesi oyuncuyu bedavaya aldık, bizi seçtiği için gururluyuz" Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak

Son Dakika Haberleri
15:50 Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi
15:46 Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
15:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il
15:24 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı
15:20 Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü
15:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı
15:00 Direksiyon başında telefon ile konuşan sürücü, polis durdurunca bile aldırış etmedi
14:26 Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi         
15:51
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il         
15:38
Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü         
15:21
Görüntüler elden ele dolaşıyor! İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında Görüntüler elden ele dolaşıyor! İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında         
15:13
İngiliz basınından Mesut yorumu: İngiliz basınından Mesut yorumu: "Arsenal'dan gitti ama dürüst olalım Fenerbahçe kabus oldu"         
14:42
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı         
14:02
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı         
12:06
Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi         
12:00
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı         
11:56
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 15:56:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Gebremichael, Hedasi Barajı ile ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei