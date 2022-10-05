Etiyopya'daki hava saldırısında çok sayıda sivilin öldüğü iddia edildi - Son Dakika
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Etiyopya'daki hava saldırısında çok sayıda sivilin öldüğü iddia edildi

05.10.2022 20:14
Etiyopya'daki hava saldırısında çok sayıda sivilin öldüğü iddia edildi

Etiyopya'nın kuzeyinde bir mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Etiyopya'nın kuzeyinde bir mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Sözcüsü Getachew Reda, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde sivillerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Reda, saldırı nedeniyle mülteci kampında bulunan çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını belirtti.

Bazı görgü şahitleri ise saldırıda en az 50 sivilin öldüğünü aktardı.

Etiyopya hükümetinden saldırı iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgede çatışmaların yeniden başladığı ağustostan bu yana çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirildi.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği'nin tarafların doğrudan barış müzakerelerine başlaması için çabaları sürüyor.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'daki hava saldırısında çok sayıda sivilin öldüğü iddia edildi - Son Dakika

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