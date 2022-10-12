Etiyopya'nın kuzeyinde çatışmalar şiddetleniyor

Etiyopya'da ordu ile isyancılar arasında barışa ilişkin çabalar sürerken, çatışmaların artarak sürdüğü bildirildi.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Sözcüsü Getachew Reda, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Eritre ve Etiyopya ordusunun "Tigrayları bitirmek" için 50 gündür saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

İki ülke güçlerini "soykırım koalisyonu" olarak nitelendiren Reda, tüm başarısızlıklarına, personel ve mühimmat kaybına rağmen Adiyabo ve diğer yeni cephelerde Etiyopya ordusunun hiçbir askeri başarı elde edemediğini savundu.

Reda, uluslararası kamuoyunun savaşa ilişkin sessizliğini eleştirdi.

Etiyopya ile TPLF arasında Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğunda geçen hafta yapılması planlanan barış müzakereleri ertelenmişti. Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini kabul etmişti.

Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.