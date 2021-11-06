Etiyopya'nın kuzeyinde insani yardım faaliyetleri durma noktasında - Son Dakika

İç çatışmaların şiddetlendiği Etiyopya'nın kuzey bölgesinde insani yardım çalışmaları durma noktasına geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin yayımladığı raporda, bir yıldır giriş ve çıkışlara izin verilmeyen Tigray bölgesine 18 Ekim'den bu yana insani yardım da gönderilemediği belirtildi.

Amhara ve Afar bölgelerinde hareketin kısıtlandığı kaydedilen raporda, insani yardım çalışanlarının 28 Ekim'den bu yana Tigray içine ve dışına hareket etmesine izin verilmediği kaydedildi.

Raporda, ülkenin kuzeyindeki yakıt kıtlığı nedeniyle hayat kurtarıcı operasyonların yapılamadığı aktarılarak, sadece 26 Ekim-1 Kasım'da Amhara'da 20 bin kişiye gıda yardımı ulaştırılabildiği ifade edildi.

Ayrıca, çatışmaların görüldüğü kuzeyde toplamda 5,2 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğu verisi paylaşıldı.

Dünyadan ateşkes çağrısı

Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve Addis Ababa'ya yapılabilecek saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.

ABD, Türkiye, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve bazı Afrika ülkeleri, çatışmaların bir an önce durması ve diyalog çağrısı yaptı.

Etiyopya ordusu, geçen yıl sonu operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti.