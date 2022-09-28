Eritre'nin Etiyopya sınırına askeri yığınak yaptığı iddia edildi - Son Dakika
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Eritre'nin Etiyopya sınırına askeri yığınak yaptığı iddia edildi

28.09.2022 14:31
Eritre'nin Etiyopya sınırına askeri yığınak yaptığı iddia edildi

Etiyopya'nın kuzeyinde ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında çatışmalar devam ederken komşu ülke Eritre'nin, sınıra yığınak yaptığı iddia edildi.

Etiyopya'nın kuzeyinde ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında çatışmalar devam ederken komşu ülke Eritre'nin, sınıra yığınak yaptığı iddia edildi.

Basına yansıyan haberlerde, Etiyopya'daki çatışmalara dahil olduğu iddialarını reddeden Eritre ordusunun Etiyopya sınırındaki Zalambessa bölgesine askeri yığınak yaptığına dair uydu görüntüleri paylaşıldı.

Uydu görüntülerindeki tank ve top bataryası gibi askeri araçların Eritre ordusuna ait olduğu öne sürüldü.

TPLF, Eritre birliklerinin Etiyopya ordusuna destek için sınırdan Tigray'a girdiğini ileri sürerken Avrupa Birliği (AB) ise 22 Ağustos'ta, Etiyopya'da isyancılarla olan savaşa Eritre güçlerinin karışmasının, çatışmaları daha fazla artıracağı uyarısı yapmıştı.

Eritre, Etiyopya'da iç savaşa daha önce de müdahale ettiği için yaptırımlara maruz kalmıştı.

ABD, AB ve Afrika Birliği'nin çabalarına rağmen doğrudan barış müzakerelerine başlayamayan taraflar, ağustosta aylar sonra yeniden çatışmaya başlamıştı.

İki taraf da ateşkesin bozulmasından ötürü birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordusu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eritre'nin Etiyopya sınırına askeri yığınak yaptığı iddia edildi - Son Dakika

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