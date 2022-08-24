Tigraylı isyancılar, Etiyopya ordusunu bölgeye yeniden saldırmakla suçladı - Son Dakika
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Tigraylı isyancılar, Etiyopya ordusunu bölgeye yeniden saldırmakla suçladı

24.08.2022 12:02
Tigraylı isyancılar, Etiyopya ordusunu bölgeye yeniden saldırmakla suçladı

Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), orduyu Tigray eyaletine yeniden saldırı başlatma suçlamasında bulundu.

Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), orduyu Tigray eyaletine yeniden saldırı başlatma suçlamasında bulundu.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Etiyopya ordusunun TPLF'nin güney cephesine geniş çaplı saldırı başlattığını ifade etti.

Reda, TPLF'nin bulunduğu cephe hattında savunma yaptığını belirtti.

Saldırı iddiası, aylardır sükunet ortamının hakim olduğu ve barış müzakerelerine başlanmasının beklendiği sırada geldi.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.

Etiyopya hükümeti, müzakerelerde Afrika Birliğinin arabulucu olmasını isterken, TPLF'nin şartlarına ilişkin açıklama yapmadı.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Twitter, Güncel, Son Dakika

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