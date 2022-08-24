Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tigraylı isyancılar, Etiyopya ordusunu bölgeye yeniden saldırmakla suçladı - Son Dakika

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