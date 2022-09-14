Etiyopya'da hava saldırılarında en az 10 kişi öldü - Son Dakika
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Etiyopya'da hava saldırılarında en az 10 kişi öldü

14.09.2022 13:34
Etiyopya'da hava saldırılarında en az 10 kişi öldü

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde düzenlenen 2 ayrı hava saldırısında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde düzenlenen 2 ayrı hava saldırısında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Mekelle şehrinde bulunan Ayder Hastanesi Müdürü Dr. Kibrom Gebreselassie, basına yaptığı açıklamada, bu sabah Tigray bölgesinin başkenti Mekelle şehrinde hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.

Hava saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Dr. Gebreselassie, 3'ü ağır olmak üzere birçok yaralının olduğunu belirtti.

Dr. Gebreselassie, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini vurguladı.

Saldırılarla ilgili hükümet henüz bir açıklama yapmadı.

Hava saldırılarının, Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğundaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi sonrası gelmesi dikkati çekti.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da Meclis'te yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını ve ateşkes için ablukanın kaldırılmasını talep etmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Etiyopya'da hava saldırılarında en az 10 kişi öldü - Son Dakika
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