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Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki katliamın arkasından "devlet güçleri" çıktı - Son Dakika

Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki katliamın arkasından "devlet güçleri" çıktı

02.02.2022 19:25
Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki katliamın arkasından "devlet güçleri" çıktı

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), ülkenin Oromiya eyaletindeki 14 önde gelen kişinin Aralık 2021'de öldürülmesinin arkasında hükümet güçlerinin olduğunu açıkladı.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), ülkenin Oromiya eyaletindeki 14 önde gelen kişinin Aralık 2021'de öldürülmesinin arkasında hükümet güçlerinin olduğunu açıkladı.

Etiyopya Meclisine bağlı EHRC, yayınladığı son raporunda, Oromo etnik grubunun kendine has yönetim biçimlerinden Gadaa sisteminin lideri olan 14 kişinin, Aralık 2021'de Fentale bölgesinde güvenlik güçlerince ormanlık alanda vurularak öldürüldüğünü belirtti.

"Karayu Katliamı" olarak bilinen hadisenin isyancı bir grubun polise yönelik Kasım 2021'de yaptığı saldırıların ardından gerçekleştiğine vurgu yapılan raporda, yargısız infazı yapan kişilerin adalet karşısına çıkarılması istendi.

Hükümet rapora ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ülkede, 2020 yılı sonunda çıkan isyancı hareketler sonrası çok sayıda bölgede yargısız infazlar yapıldığı ileri sürülmüştü.

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İnsan Hakları, Etiyopya, Hükümet, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki katliamın arkasından 'devlet güçleri' çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki katliamın arkasından "devlet güçleri" çıktı - Son Dakika
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