Etiyopya'nın Tigray bölgesinde askeri operasyonun ardından hayat normale dönüyor - Son Dakika

Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından bölgede hayatın normale döndüğü bildirildi.

Etiyopya devlet televizyonu EBC'nin haberine göre, bölgede güvenlik sağlandı, devlete ait bazı kurum ve kuruluşlar yeniden faaliyete geçti.

TPLF isyancılarının elinden alınan Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'deki Etiyopya Ticaret Bankası şubesi de yeniden faaliyete geçen kurumlar arasında yer aldı.

Tigray'daki devlet kurumları, askeri harekatın başlaması sonrası faaliyetlerine geçici olarak ara vermişti.

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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonun 28 Kasım'da tamamlandığını açıklamıştı.

Etiyopya, isyancı TPLF elebaşlarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon Etiyopya birri (2 milyon lira) ödül dağıtılacağını duyurmuştu.