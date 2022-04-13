Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunamıyor

13.04.2022 15:49
Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunamıyor

ADDİS Etiyopya'da geçen sene yaşanan iç savaştan olumsuz etkilenen Tigray bölgesindeki hastanelerde hastaları tedavi etmek için yeterli sağlık ekipmanlarının bulunamadığı belirtildi.

ADDİS Etiyopya'da geçen sene yaşanan iç savaştan olumsuz etkilenen Tigray bölgesindeki hastanelerde hastaları tedavi etmek için yeterli sağlık ekipmanlarının bulunamadığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Tigray'daki sağlık merkezlerinde yetersiz ekipman nedeniyle bazı hastalar hayatını kaybediyor.

Tigray'daki Ayder Hastanesi dahil birçok hastanede ilaç, iğne ve oksijen gibi temel sağlık malzemeleri bulunamıyor.

Yardım çağrıları karşılık bulmazken, yaklaşık 3 bin 600 hastane çalışanı aylardır maaşlarını alamıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Tigray'daki 6 milyon insanın yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

YORUMLAR
500
Etiyopya'da Boeing 737 Max tipi uçaklar yeniden havalanmaya başladı Etiyopya'da Boeing 737 Max tipi uçaklar yeniden havalanmaya başladı Etiyopya'da Tigraylara yönelik 'etnik temizlik' iddiaları reddedildi Etiyopya'da Tigraylara yönelik 'etnik temizlik' iddiaları reddedildi

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunamıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:43 Kara Tahta dizisinde neler bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
15:15 AK Partili vekil Hülya Nergis'ten hayat pahalılığı yorumu: Biz de biliyoruz, inşallah bunlar aşılacak
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:57:34. #1.13#
SON DAKİKA: Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement