Üye Girişi
Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi yardım ulaştı - Son Dakika

Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi yardım ulaştı

26.01.2022 19:53
Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi yardım ulaştı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi malzeme teslimatını yaptığını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi malzeme teslimatını yaptığını duyurdu.

ICRC, Twitter hesabından yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle aylardır Tigray bölgesine tıbbi yardım yapılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eylülden beri ilk defa Tigray'ın başkenti Mekele'ye tıbbi malzeme ulaştırdık." ifadesi kullanıldı.

Tıbbi yardımların gelecek haftalarda da devam edeceği belirtilen açıklamada, bölge halkının acil olarak ilaç başta olmak üzere sağlık alanında desteğe ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı.

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) başkente ilerlemesi sonrası olağanüstü hal kararı almış, yoğun hava saldırılarıyla örgütü Tigray eyaletine geri püskürtmüştü.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti. Bölgede halen 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

YORUMLAR
500

Etiyopya, Twitter, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi yardım ulaştı - Son Dakika


Atatürk'ün kullandığı fincan altlığı kayıp Atatürk'ün kullandığı fincan altlığı kayıp         
19:53
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak         
18:57
Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi         
17:01
Korkunç kaza! Tır, minibüse arkadan çarptı; 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi Korkunç kaza! Tır, minibüse arkadan çarptı; 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi         
16:21
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı         
16:01
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07

Son Dakika Haberleri
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 188 kişi vefat etti, 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi
19:28 Özlem Çarıkçıoğlu, Kış Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor
18:57 Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak
18:35 Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü
18:30 Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan rol arkadaşından şikayetçi oldu
18:20 Meksika'da internet ortamından silinen görüntü!
18:15 Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor
18:12 Stefan Kuntz röportaj sırasında hapşırınca renkli diyaloglar gerçekleşti!
18:05 THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti iddiası
17:53 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: Yedikuyular Kayak Merkezi ile hedefimiz yıllık 500 bin ziyaretçi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 19:59:26. #1.13#
SON DAKİKA: Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi yardım ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement