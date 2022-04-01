Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra yardım gidiyor - Son Dakika
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Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra yardım gidiyor

01.04.2022 14:58
Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra yardım gidiyor

Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde çatışmalardan etkilenen halka ulaştırılmayı bekleyen onlarca yardım tırının aylar sonra hareket edebildiğini duyurdu.

Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde çatışmalardan etkilenen halka ulaştırılmayı bekleyen onlarca yardım tırının aylar sonra hareket edebildiğini duyurdu.

WFP'den yapılan açıklamada, yaklaşık 500 tonluk acil gıda yardımı taşıyan tırların yakında Tigray eyaletinin merkezi Mekelle'ye ulaşacağı belirtildi.

Gün içerisinde 1000 tonluk başka bir gıda konvoyunun Afar'a varacağı belirtilerek, yardımın Dallol, Berhale ve Konneba bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı kaydedildi.

Çatışmalardan ötürü Tigray'ın yüzde 90'ı yardıma muhtaç hale gelirken, Aralık 2021'den bu yana kara yoluyla bölgeye yardım gönderilemiyor.

Addis Ababa hükümeti ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) birbirini yardımları engellemekle suçluyor.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.

Etiyopya'da ordu ve TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

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Dünya Gıda Programı, Etiyopya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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