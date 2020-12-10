Etiyopya'nın Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyu ulaştı - Son Dakika

Etiyopya'nın Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyu ulaştı

10.12.2020 18:01
Etiyopya'nın Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyu ulaştı, System.String[]

Etiyopya, askeri operasyon nedeniyle 1 aydan uzun süredir giriş çıkışlara izin vermediği Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyunu gönderdi.

Etiyopya, askeri operasyon nedeniyle 1 aydan uzun süredir giriş çıkışlara izin vermediği Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyunu gönderdi.

Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetimi Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, gıda maddesi taşıyan 74 tırın, eyaletin başkenti Mekelle ve Shire şehirlerine ulaştığı belirtildi.

Komisyonun bölgeye daha fazla yardım ulaştıracağı ifade edilen açıklamada, tüm yardımların Etiyopya hükümetince gönderildiğine dikkat çekildi.

Yüz binlerce kişinin çatışmalardan ötürü yerinde olduğu bölgede, Birleşmiş Milletler (BM) ve çok sayıda sivil toplum örgütü, geniş çaplı insani yardım çalışması için Addis Ababa hükümetinin iznini bekliyor.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta, eyaletin başkenti Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurarak suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Operasyon, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyu ulaştı - Son Dakika


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