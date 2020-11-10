Etiyopya: Operasyon tamamlanana kadar Tigray'la diyalog yok - Son Dakika

Etiyopya: Operasyon tamamlanana kadar Tigray'la diyalog yok

10.11.2020 17:41
Etiyopya: Operasyon tamamlanana kadar Tigray'la diyalog yok, System.String[]

ADDİS Etiyopya'da federal hükümet, operasyon başlatılan Tigray eyaletinin kanaat önderleriyle askeri operasyon tamamlanana kadar diyalog masasına oturmayacağını açıkladı.

ADDİS Etiyopya'da federal hükümet, operasyon başlatılan Tigray eyaletinin kanaat önderleriyle askeri operasyon tamamlanana kadar diyalog masasına oturmayacağını açıkladı.

Başbakanlık sözcülerinden Rıdvan Hüseyin, basın toplantısında, diyaloğun ancak 3 şart yerine getirildiğinde başlayabileceğini belirterek, eyaleti yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) elindeki silahların alınması, suçluların adalet karşısına çıkarılması ve bölgede barışın tesis edilmesi olduğunu söyledi.

TPLF'in gençleri silahlandırarak cepheye sürdüğünü ifade eden Hüseyin, muhalif güçlerin 300 kilometre menzilli füzelere sahip olabileceğini ifade etti.

Rıdvan Hüseyin, operasyonda ölü ve yaralıların olduğunu onayladı, ancak sayı vermekten kaçındı.

Başbakan Abiy Ahmed, bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki cunta silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini kaydetti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise çatışmaların artmasından endişe duyduklarını belirterek, taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Sudan haber kaynakları, çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil ve askerin sınırdan Sudan tarafına geçiş yaptığını aktardı.

Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Etiyopya Başbakanı Ahmed, geçen hafta, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'e karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.?

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Ahmed'in kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.?

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.?

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.? Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya: Operasyon tamamlanana kadar Tigray'la diyalog yok - Son Dakika


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