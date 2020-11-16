Etiyopya ordusu, Mekele şehrindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi hedeflerini vurdu - Son Dakika

Etiyopya ordusu, Mekele şehrindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi hedeflerini vurdu

16.11.2020 18:15
Etiyopya ordusu, Mekele şehrindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi hedeflerini vurdu, System.String[]

Etiyopya hava kuvvetlerinin, Mekele bölgesindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) ait hedefleri vurduğu bildirildi.

Etiyopya hava kuvvetlerinin, Mekele bölgesindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) ait hedefleri vurduğu bildirildi.

Başbakanlık sözcülerinden Rıdvan Hüseyin, TPLF'ye yönelik operasyonla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mekele bölgesinde hava saldırısı düzenlendi." dedi.

Hüseyin, Mekele'de hangi hedeflerin vurulduğu ve TPLF'ye verilen hasarın boyutuyla ilgili bilgi aktarmadı.

Etiyopya, Eritre'nin başkenti Asmara'daki havalimanını hedef alan roket saldırısı sonrası TPLF güçlerine yönelik hava operasyonlarını artırdı.

Bu arada Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in TPLF'ye yönelik operasyonla ilgili Doğu Afrika'daki 6 ülkeyi ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Başbakan, Etiyopya, Afrika, Eritre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya ordusu, Mekele şehrindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi hedeflerini vurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı 8 futbolcusu korona olan Beşiktaş'ta yeni vakaya rastlanılmadı HDP Bitlis Milletvekili Gaydalı'nın testi pozitif çıktı, bütçe görüşmelerine ara verildi Sokakta hamsterı tokatlayıp ardından ısıran kadına para cezası kesildi Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu Kızıl geyik avlayan eski Belediye Başkanı Kula: Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı
Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum         
18:20
PKK'nın sonu geliyor! 1'i Gri kategoride aranan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu PKK'nın sonu geliyor! 1'i Gri kategoride aranan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu         
17:45
Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler         
17:09
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı         
16:51
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim         
16:14
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım         
15:51
Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti         
15:22
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım         
13:23
Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı         
13:22
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı         
09:15
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 18:30:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya ordusu, Mekele şehrindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi hedeflerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei