Etiyopya ordusu, Sudan'dan ülkeye sızan silahlı grupların etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) destek vermek için Sudan'dan ülkeye giren silahlı grupların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tuğgeneral Tesfaye Ayalew, Kasım 2020'de başlatılan operasyon sonrası Sudan'a kaçan ve TPLF'ye destek için Humera'dan ülkeye girmeye çalışan isyancıların öldürüldüğünü ya da gözaltına alındığını belirtti.

Toplam 320 kişiden bazılarının teslim olduğunu aktaran Ayalew, operasyonda çok sayıda silah ve uydu telefonunun da ele geçirildiğini ifade etti.

"Sudanlı generallerin gönderdiği gizli anlaşma ortaya çıktı"

Bu grupların TPLF liderlerini Etiyopya'dan çıkarmayı amaçladığını kaydeden Ayalew, operasyon sırasında Sudanlı generallerin TPLF'ye gönderdiği gizli bir askeri anlaşma metninin de ortaya çıkarıldığını ileri sürdü.

Sınırdaki Faşka bölgesi ve Hedasi Barajı krizinden ötürü Etiyopya'yla karşı karşıya gelen Sudan, TPLF'ye destek verdiği iddialarını reddetmişti.

Terör örgütü listesine alındı

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde başat güç olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıldır TPLF'nin yönettiği eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Etiyopya Meclisi, TPLF'yi terör örgütü listesine alan kararı ay başında onamıştı.