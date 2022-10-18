Heyetlerin, 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika 'da buluşması planlanmasına rağmen eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın arabulucu olacağı görüşmeler lojistik nedenlerden ötürü yapılamamıştı.

Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler (BM), ABD, İngiltere, Almanya , Danimarka , Avustralya ve Hollanda , Etiyopya'da hükümet güçleri ile TPLF arasında devam eden çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Etiyopya ordusu Tigray'da üç bölgede kontrolü sağladı - Son Dakika

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