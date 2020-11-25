Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi kuşattı - Son Dakika

Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi kuşattı

25.11.2020 13:37
Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi kuşattı, System.String[]

ADDİS Etiyopya'da teslim olmayı reddeden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin elinde bulunan Mekele şehrinin ordu birlikleri tarafından kuşatıldığı bildirildi.

ADDİS Etiyopya'da teslim olmayı reddeden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin elinde bulunan Mekele şehrinin ordu birlikleri tarafından kuşatıldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Başbakan Abiy Ahmed'in teslim olmaları için TPLF'ye verdiği sürenin dolmasına 24 saatten az bir zaman kaldı.

Federal hükümete bağlı ordu birliklerinin, Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi kuşattığı ve TPLF birliklerinin teslim olmamaları durumunda operasyon düzenleneceği kaydedildi.

Tigray eyaletinin eski sözcüsü Getachew Reda ise Mekele halkının direnmek için her türlü aracı kullanacağını söyledi.

Reda, "Abiy Ahmed'in askerleri Mekele'yi ele geçirebilir ama insanları yönetemez." ifadelerini kullandı.

Ahmed, pazartesi günü, TPLF'ye teslim olmaları için 3 gün süre vermiş, TPLF ise teslim olmayı reddetmişti.

Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi kuşattı - Son Dakika


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