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Etiyopya ordusu, UNESCO'nun dünya mirası listesindeki Lalibella'yı TPLF'den geri aldı - Son Dakika

Etiyopya ordusu, UNESCO'nun dünya mirası listesindeki Lalibella'yı TPLF'den geri aldı

01.12.2021 20:53
Etiyopya ordusu, UNESCO'nun dünya mirası listesindeki Lalibella'yı TPLF'den geri aldı

ADDİS Etiyopya'da ordu birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Lalibella kasabasının Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) geri alındığı bildirildi.

ADDİS Etiyopya'da ordu birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Lalibella kasabasının Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) geri alındığı bildirildi.

Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamada, başkent Addis Ababa'ya yaklaşık 880 kilometre uzaklıktaki Lalibella kasabasına askeri operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon sonucu tarihi kasabanın TPLF güçlerinden temizlendiği kaydedildi.

12'nci yüzyılda inşa edildi

Etiyopya Kralı Lalibela'nın 12'nci yüzyılın sonunda "ikinci Kudüs"ü inşa ettirmek amacıyla yaptırdığı Lalibela Kiliseleri, mimarisi ve taşıdığı sembollerle dikkati çekiyor.

Kiliseler, 1978'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

Amhara eyaletinde kralın adını taşıyan Lalibela kasabasında yer alan 11 kaya kilise her gün Etiyopyalıların düzenli olarak ibadet ettiği ve hac için geldiği bir mekan olmakla birlikte yılın her döneminde de turistlerin akınına uğruyor.

Lalibela, Hristiyanlıkla 4. yüzyılın başlarında tanışan ve bu dini ilk resmi din olarak kabul eden devletlerden biri olan Etiyopya'daki Hristiyan kültürün en önemli yansımalarından biri olarak görülüyor.

Birleşmiş Milletler, UNESCO Dünya Mirası, Addis Ababa, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya ordusu, UNESCO'nun dünya mirası listesindeki Lalibella'yı TPLF'den geri aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya ordusu, UNESCO'nun dünya mirası listesindeki Lalibella'yı TPLF'den geri aldı - Son Dakika
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